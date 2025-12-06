Büyükçekmece'de kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde bir kuyumcu, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre kendisinden alışveriş yapan yakınlarından "altını ve parayı işletme", "parayı alıp altını sonra verme" bahanesiyle milyonlarca lira topladı.

Kuyumcu bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu.

Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Mağdurlardan Ercan Tiryaki isimli kişi "Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana 'Tamam abi.' dedi. Ben parayı verdim '3 tane gram altın vereceğim şimdi yok.' diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım." diye konuştu.

Komşu esnaf Erdal Döngel de kuyumcuyu tanımadığını belirterek "Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış." dedi.