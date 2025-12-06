6 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına ve "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi"ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası Buluşması" programına iştirak edecek.

(Bakü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emek Aksaray Mahallesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/12.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, UID tarafından bu yıl ilki düzenlenecek "Uluslararası Toplum Akademisi"nin açılışına iştirak edecek.

(Köln)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek.

(Doha)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesine 2. Lig'deki Somaspor-Menemen FK maçını izleyecek, İzmir Sporun En'leri Ödül Töreni'ne katılacak, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek.

(Manisa/14.00/İzmir/17.00/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına, ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/20.00/Konya/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.30/İstanbul/16.00/19.00)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta 6 maçla, Beyaz Grup'ta 15. hafta 6 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda oynanacak 16 maçla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor, Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/Manisa/18.00/Bursa/20.30)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/17.00/Kayseri/16.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasına, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo maçıyla devam edilecek.

(Aydın/15.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Halkbank-Gebze Belediyespor, On Hotels Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç-Akkuş Belediyespor, Altekma-Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik ve Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak.

(Ankara/Antalya/14.00/İstanbul/14.00/16.30/İzmir/15.00/Bursa/16.00/ Gaziantep/17.00)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Spor Toto-İstanbul Gençlikspor, Ankara Hentbol-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/18.00/Bursa/Rize/17.00/Muğla/18.00)