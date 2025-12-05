SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
Gazze'deki duruma ilişkin 8 ülkenin dışişleri bakanlarından açıklama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirterek Filistin halkını topraklarından sürme yönündeki her türlü girişimi kesin olarak reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 23:40, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 23:40
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduklarını vurguladı.

Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerine dikkati çeken bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insani koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde vatanlarının inşasına katılmaları için uygun koşulların yaratılmasına ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar, Trump'ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılarken güvenlik ve barışı sağlamak ve bölgesel istikrarın temellerini sağlamlaştırmak için "Trump Planı"nın gecikme veya herhangi bir engellemeye maruz kalmadan tam uygulanmasının önemini vurguladı.

Bu bağlamda bakanlar ateşkesin tam sürdürülmesi, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılması, erken iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin, böylece bölgede yeni bir güvenlik ve istikrar aşaması için zemin hazırlamanın gerekliliğinin altını çizdi.

Ülkelerinin, BMGK'nin 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için elverişli zemini oluşturmak amacıyla ABD ve ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla çalışmaya ve koordinasyona devam etmeye hazır olduklarını teyit eden bakanlar, bu çabanın uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açması gerektiğini vurguladı.

