Emine Erdoğan'dan '5. İstanbul Eğitim Zirvesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışına katıldığı 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 11:39, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 11:40
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimin iyiliği çoğaltan sesinin tüm coğrafyalarda karşılık bulmasını, adaletli, merhametli ve bilge nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, programdan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.