Peynir üretilen tesisteki patlamada yaralanan 1 kişi öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 17:23, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 17:23
Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Erkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 5 yaralının kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.