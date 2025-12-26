TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Türkiye'nin dev işletmesinde 60 bin kuzu dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi.

26 Aralık 2025
Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde damızlık olarak yetiştiriliyor.

Yaklaşık 152 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor.

Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların her gün 2 defa aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor. Koyun ve kuzuların dron ile görüntülenen buluşmasında, bir kuzunun yüzlerce hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesini bulması dikkati çekiyor.

Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, anne sütüne ek kuzu başlangıç yemi ve kuru yonca otuyla besleniyor.

"Süt kuzuları" kokuları sayesinde annelerini buluyor

İşletmenin Küçükbaş Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Erdi Oluğ, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu söyledi.

İşletmede şu anda 152 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Oluğ, şöyle konuştu:

"İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi ırkı koyun popülasyonuna sahip. Kasım ayının 15'inden sonra başlayan doğumlarla birlikte 60 bin baş kuzu dünyaya gözlerini açtı. Doğumlarımız hala devam etmekte. Bu sayıyla birlikte yıl sonunda işletmemizde 152 baş koyun mevcut olacak. İşletmemizde doğumu gerçekleşen kuzular anaçlarıyla birlikte günde iki defa bir araya gelirler. Kuzular ve anneleri birbirlerini kokularından buluyorlar. Sonra işletmenin meralarından beslenen koyunlarla kuzular için güzel bir ortam hazırlanır. Teknik elemanlar eşliğinde bakımları, beslenmeleri yapılır."

Kuzu sayısı geçen yıla göre 3 bin arttı

Bu yıl geçen yıla kıyasla fazladan 3 bin kuzu doğduğunu ifade eden Oluğ, yıl sonunda toplamda 63 bin kuzuya ulaşacaklarını dile getirdi.

İvesi cinsi koyunların süt veriminin yüksek olduğunu belirten Oluğ, bu hayvanlardan yıl boyunca 4 bin 200 ton süt elde ettiklerini, gelecek sene ise 4 bin 500 ton süt hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Oluğ, 2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

