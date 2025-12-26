Suriye'nin Humus ilinde bir camiye terör saldırısı: 8 ölü
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.
Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.