Rektörün Keyfi Görevlendirme İşlemi Yargıdan Döndü!

2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca, Rektörlerin üniversite personelinin görev yerlerini değiştirmek veya ek görevler yetkisi bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, bir devlet üniversitesinde mali hizmetler uzmanı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan davacı, fakültede muhasebe ve mali işlemleri yürütmek üzere görevlendirilmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; kamu görevlisinin uzmanlık alanıyla ilişkili olarak yapılan görevlendirmelerin belirli bir süre içermesi gerektiği, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektör tarafından yapılan bu türden görevlendirmelerin ilanihaye sürmeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.