Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin sağlık sistemi küresel bir başarı hikayesi

Medistate Çekmeköy Hastanesi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin ilaç, aşı ve tıbbi cihazda yerli üretim kapasitesini artırarak sağlıkta tam bağımsızlık yolunda ilerlediğini vurguladı. İstanbul'a son 10 yılda 26 yeni hastane kazandırdıklarını belirten Memişoğlu, hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan "koruyucu hekimlik" modelinin sağlık sisteminin merkezine yerleştirildiğini ifade etti.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 16:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 17:24
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınan Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul gibi mukaddes bir şehre hizmet etmenin büyük bir tarihi sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm süreciyle İstanbul'un her ilçesinde güçlü ve erişilebilir bir sağlık altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sadece son 10 yıl içerisinde şehrimizde inşa ettiğimiz 26 yeni hastane ile 5 yeni ağız ve diş sağlığı merkezi bu tarihi sorumluluk anlayışının sahaya yansıyan somut birer göstergesidir." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modelini başlattıklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu model ile temel amacımız, hastalıklar ortaya çıkmadan vatandaşımızı koruyan, ihtiyaç duyulduğunda tedaviyi hızlı ve doğru şekilde erişim sağlayan tıbbi ürün ve teknolojileri üreten, dünyaya sunabilen bir sağlık sistemi inşa etmek, koruyucu hekimliği sağlık sistemimizin merkezine almaktır. Türkiye genelinde bugün 334 sağlıklı hayat merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığından sigara bırakma polikliniklerine, ruh sağlığı desteklerinden gebe eğitim programlarına kadar pek çok alanda ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu merkezler aracılığıyla vatandaşlarımızı erken tanı ve tarama programlarına yönlendiriyor, hastalıklar ortaya çıkmadan önce önlem almayı hedefliyoruz."

- "Sunulan sağlık standartlarını daha da yukarıya taşıyoruz"

Aile hekimlerinin sahadaki etkin çalışmalarıyla yalnızca son bir yıl içinde 35 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Memişoğlu, "Bu doğrultuda sağlık sistemimizi daha etkin, erişilebilir kılmak amacıyla yalnızca son bir yıl içinde 91 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdik. Bu düzenlemelerle sağlık çalışanlarımızın haklarını güçlendiren ve insan odaklı etkin, sürdürülebilir altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.

Memişoğlu, hayata geçirdikleri Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğiyle özel sağlık yatırımlarının sahadan elde edilen bilimsel veriler ışığında Anadolu başta olmak üzere bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmasını sağladıklarına işaret ederek, "Sunulan sağlık standartlarını daha da yukarıya taşıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde özel sektör, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin aynı kalite anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmeti sunabilmesi için bütüncül bir çerçeve oluşturuyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye'nin sağlık sistemi, küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarı hikayesidir. İlaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar her alanda yerli üretim kapasitemizi artırarak sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Sağlık sistemimizin erişilebilirliği, kapsayıcılığı ve dirençliliği uluslararası alanda takdir edilmekte hatta diğer ülkelere model olarak önerilmektedir. Bu başarının arkasında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın alın teri ve milletimizin sağlık sistemimize duyduğu güven vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda bu güveni daha da büyütmeye, sağlık sistemini güçlendirmeye ve insanların sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceklerini kaydeden Memişoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz hastanenin tıbbi altyapısı, nitelikli insan kaynağı, ecdat anlayışıyla Çekmeköy'e ve İstanbul'umuza önemli katkılar sunacağını yürekten inanıyorum. Bu değerli eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, burada görev yapacak hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

