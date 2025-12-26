Çalıntı araçla kaçarken kırmızı ışıkta bekleyen kuryeyi öldürdü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün gece bir akaryakıt istasyonunda sürücünün yakıt almak için araçtan indiği sırada E.Y. (22) isimli genç araca binerek olay yerinden kaçtı. Çaldığı otomobille Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesine gelen E.Y. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durarak yeşil ışığın yanmasını bekleyen 61 AHP 145 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay'a (24) arkadan hızla çarptı. E.Y. çarpmanın etkisi ile yaklaşık 30 metre ileriye sürüklenirken, genç kurye olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yakalanan E.Y.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, çeşitli suçlardan da sabıkasının bulunduğu öğrenildi. E.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.