Part-Time Çalışan Eşinden Dolayı Aile Yardımı Ödenir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "aile yardımı ödeneği" başlıklı 202'nci maddesine göre; evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği, bu yardımın memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Part-time çalışma diğer adı ile kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Kanunu'nun "kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenmiş olup, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin "Kısmi Süreli Çalışma" başlıklı 6'ncı maddesine göre; işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin "kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı" başlıklı 101'inci maddesinin (1) ila (3) numaralı fıkralarına göre; sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmi süreli çalışmadır. İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Yukarıdaki mevzuat birlikte değerlendirildiğinde; part-time/kısmi zaman çalışması iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku açısından işçi/sigortalı kapsamında olup, tam zamanlı çalışmanın (tam zamanlı çalışma genel olarak ayda 30 günü, haftada 45 saati içerir) 2/3 oranı ve altındaki çalışma (ay bazında 30 gün üzerinden 20 gün ve altı, hafta bazında 45 saat üzerinden 30 saat ve altı) part-time/kısmi zaman sayılmakta, işverenleri tarafından çalıştıkları gün veya saat üzerinden 4857 sayılı Kanun gereği temel ücret ödenmekte, iş veya toplu iş sözleşmeleri ya da işyeri uygulamaları çerçevesinde yan ödemeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu durumda 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesi gereği part-time/kısmi zamanlı olsa dahi çalıştığı süreye orantılı olarak "menfaat karşılığı" bir ücret geliri elde ettiği açıktır. Sonuç olarak, part-time/kısmi zamanlı çalışmadan elde edilen ücret geliri, memur eşine aile yardımı ödenmesini engelleyecektir.

