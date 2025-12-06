Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
İstanbul'da adliye emanetlerindeki hırsızlık olaylarının ardından Diyarbakır Adliyesi'nde de benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Zabıt katibi M.Y., yüzlerce mermi çalıp sattığı iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır Adliyesi'ndeki olay geçen ay meydana geldi. Adli emanet deposundan yaklaşık 800 adet kalaşnikof mermisinin çalındığı tespit edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mesai saati dışında gelip almış, tutuklandı
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı anlaşıldı. Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. M.Y., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.