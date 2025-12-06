Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı anlaşıldı. Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. M.Y., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

