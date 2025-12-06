Ankara'da tefecilere operasyon: 20 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon lira hareketlilik bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Vatandaşları borçlandırarak baskı altına almışlar

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattıkları belirlendi. Zanlıların, ödeme yapamayan vatandaşların mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla ellerinden aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 102 ev ve arsa, 41 araç ve tarım aracı ile 523 banka hesabı yer aldı. Ayrıca operasyonlarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 80 milyon lira değerinde 45 çek ve senet ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

20 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.