Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

6.1'lik iki ana şok ve ardından gelen deprem fırtınası nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Sındırgı'da bu gece yarısı 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 07:33, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 07:36
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1'lik sarsıntıların ardından deprem fırtınasına dönüşen artçı sarsıntılar azalarak devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre ilçede bu gece saat 03.21'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü.

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.

