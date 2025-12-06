Ticaret Bakanlığı açıkladı, sınırda geçişler durdu: TIR'lara grev engeli

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolların TIR geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, 2 Aralık 2025 akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR işlemleri yapılamıyor.

BAKANLIK BAZI ÜRÜNLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık açıklamasında, grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısının da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, frigorifik TIR'larda taşınan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, ayrıca Yunanistan'ın Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan diğer sınır kapılarında da grev nedeniyle eylemler yapılacağının, bu kapılarda da TIR geçişlerine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini aktardı. Grevin 15-21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte TIR'ların alternatif gümrük kapılarına yönlendirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.