500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin milli birlik ve kardeşliğe odaklandığını belirtti. Provokasyonlara rağmen ilerleme vurgusu yaptı.

06 Aralık 2025 15:18
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesine odaklandığını belirtti. Bahçeli, bazı provokatif çıkışlara rağmen sürecin aşama aşama ilerlediğini ve önemli gelişmelerin eşiğinde olunduğunu vurguladı. Ayrıca, toplumsal dayanışma, ahlaki değerler ve adaletin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ahlak krizlerine değindi. Bahçeli, sürecin sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Hedefi ve Sürecin İlerlemesi

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyaset mantığının milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklandığını söyledi. Bazı provokatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist baskılara ve tahriklere rağmen sürecin kademe kademe sonuca doğru ilerlediğini belirtti. Göz kamaştıran gelişmelerin eşiğinde olunduğunu ifade eden Bahçeli, sistemli dedikodulara kapılmadan, cesaret ve hamiyet izleriyle yol alındığını dile getirdi.

Milli Dayanışma ve Komisyon Toplantıları

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19'uncu toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantıda, İmralı Adası'na giden milletvekili heyetine yapılan açıklamalar görüşüldü. Bahçeli, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajlarının makul ve açık olduğunu belirtti. Süreci çarpıtmanın veya kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın anlamı olmadığını vurguladı.

Provokasyonlara Karşı Tutum ve Birlik Mesajı

Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde provokasyonlardan yılmayacaklarını belirterek, Cizre provokasyonu ve Kandil'den yapılan açıklamaların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Hidayete erip ermediklerinin takdirini yalnızca Cenab-ı Allah'ın bileceğini ifade etti. Siyasetin işbirliği ve dayanışma alanı olması gerektiğini savunan Bahçeli, empati, sabır ve sağduyunun önemine dikkat çekti.

  • Dayanışmanın teşvik edilmesi
  • Manevi değerlerin korunması
  • Demokratik diyalogun sürdürülmesi
  • Kürt kardeşlerle birlik mesajı

Ahlak Krizi ve Toplumsal Sorunlar

Bahçeli, futbolda bahis iddiaları ve yolsuzluk konularına da değindi. Türk futbolunda ve genel olarak toplumda yaşanan ahlak krizinin üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şiddet olayları, yalan ve iftira ile siyasi diyalogların tıkanması, belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları gibi konuların yaygın bir ahlak krizi oluşturduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını da örnek göstererek, adaletin devreye girmesine karşı yapılan eleştirilerin hem adalet hem de ahlak krizi olduğunu vurguladı.


