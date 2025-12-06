TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım

Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Ana sayfaHaberler Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 19:48, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 19:50
Yazdır
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmasıyla gündeme oturan maç hakkında Habertürk'e konuştu.

2026 Dünya Kupası kura çekimi dolayısıyla ABD'de bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, açıklamalarına milli duyguların yüksek olduğu bir günün ortasında bu olayların yaşanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek başladı:

"Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."

Tartışmalı penaltı pozisyonuna sert bir dille tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yaşananlar için şunları söyledi:

"Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber