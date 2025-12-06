Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) 24 bin 584 memur, 22 bin 975 işçi çalıştığını belirterek Bir memura 3 işçi düşmesi gerekirken, bugün bir memura bir işçi dahi düşmemektedir. Acilen OGM'nin işçi yapılanmasının değişmesi gerekiyor. dedi.

'80 Bin Hektar Orman Kül Oldu, 17 Can Kaybedildi'

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 2025 yılının felaket tablosunun arkasındaki gerçeği açıkladı: "15 bin işçi istedik, sadece 4 bin 500'üne onay verildi. Tasarrufun bedelini yanarak ödedik."

Öz Orman-İş Sendikası, Ankara'da düzenlediği 5. Basın Buluşması'nda Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesindeki kritik zafiyetleri ve acil personel ihtiyacını gözler önüne serdi. Genel Başkan Settar Aslan, özellikle 2025 yılında yaşanan 6 bin 800 yangın ve 80 bin hektarlık orman kaybının temel nedeninin işçi yetersizliği ve uygulanan tasarruf tedbirleri olduğunu vurguladı.

Hazine, 15 Bin Orman İşçisi Talebini Neden Reddetti?

Sendika Genel Başkanı Settar Aslan, orman teşkilatının yaşadığı en büyük sıkıntının insan kaynağı eksikliği olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

"2025 yılında biz OGM'ye (Orman Genel Müdürlüğü) 15 bin işçi alımı talebinde bulunduk. Ne yazık ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 bin orman işçisi yerine yalnızca 4 bin 500 işçi alınmasına onay verdi."

Aslan, bu 4.500 mevsimlik işçinin dahi yeterli eğitimi alamadan yangınların merkezine gönderilmek zorunda kaldığını belirterek, "Eğitimsiz insanı yangının merkezine göndermek, sadece o işçinin değil ülkenin de risk altında olması demektir," uyarısını yaptı.

2025: İhmallerin Göz Ardı Edildiği 'Felaket Yılı' Oldu

Settar Aslan, 2024 ve 2025 verilerini karşılaştırarak tablonun vahametini gözler önüne serdi:

Yangın Sayısı: 2024'te 2.798 iken, 2025'te 6.800'e yükseldi.

Yanan Alan: 28.107 hektardan rekor seviye olan 80 bin hektara fırladı.

Can Kaybı: 2025'te 8'i orman işçisi, 9'u gönüllü olmak üzere 17 vatandaşın hayatını kaybetmesi, yılın bir felaket dönemi olarak hafızalara kazınmasına neden oldu.

Aslan, bu dramatik artışın "kendiliğinden" olmadığını, sendikanın işçi ihtiyacı ve eğitim eksiklikleri hakkındaki tüm uyarılarının görmezden gelinmesinin doğrudan sonucu olduğunu dile getirdi.

Personel Dengesi: 'Bir Memura Bir İşçi Bile Düşmüyor'

Orman Genel Müdürlüğü'ndeki personel dağılımının yangınla mücadele için yetersiz olduğunu belirten Aslan, mevcut durumda 24.584 memur ve 22.975 işçi bulunduğunu aktardı.

Aslan, doğru dengenin "bir memura en az üç işçi düşmesi" olduğunu ifade ederek, "Çünkü memur sekiz saat çalışır, işçi ise orman teşkilatında 24 saat 'ateş hattı'ndadır. Bugün bir memura bir işçi bile düşmüyor," sözleriyle acil personel takviyesi ihtiyacının altını çizdi.

2026 İçin 70 Bin Orman İşçisi İstihdam Edilmeli

Genel Başkan Aslan, teknolojik donanımın tek başına yeterli olmadığını, bu teknolojiyi kullanacak insan kaynağının şart olduğunu vurguladı. 2026 yılı için OGM bünyesine en az 70 bin orman işçisi istihdam edilmesi gerektiğini belirterek, nitelikli 'Ateş Savaşçıları' sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Mevsimlik İşçiler İçin Cumhurbaşkanı Talimatı Hatırlatıldı

Settar Aslan, sendikanın yoğun çabalarıyla mevsimlik işçilerin çalışma süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldığını belirtti. Ayrıca, 18 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı tarafından verilen mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 11 ay 29 güne uzatılması ve uygun kadrolara nakil imkanı sağlayan talimatı hatırlattı.

"Buradan Tarım ve Maliye Bakanlıklarına sesleniyorum: Bu talimatın gereğini derhal yerine getirin," diyerek işçilerin 2 Ocak itibarıyla işbaşı yapması gerektiğini vurguladı.

'Ormandan Tasarruf Olmaz'

Aslan, 2025 boyunca uygulanan tasarruf tedbirlerinin orman yangınlarını büyüten en kritik faktör olduğunu söyledi.

"Ekonomi kötü olabilir, tasarruf tedbirleri olabilir. Ama ormanlardan tasarruf edilemez. O ihtiyacın ertelenmesi bir sonraki yaz mevsiminde karşımıza felaket olarak çıkar. 2025'te bunu acı şekilde yaşadık."

Gazeteciler için Hatıra Ormanı Kuruluyor

Toplantının sonunda medya çalışanlarına teşekkür eden Aslan, Muhabirler Derneği ile protokol imzalayarak Ankara'da "Medya Mensupları Hatıra Ormanı" kurulacağını açıkladı. Proje kapsamında fidanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde toprakla buluşacağını söyledi ve medya mensuplarının "yeşil vatan mücadelesinin" ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.