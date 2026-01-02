2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Ceza infaz sisteminde hükümlerin sadeleştirilmesi tartışması vücut buluyor. İnfazda eşitliğin sağlanmasının hedeflendiği çalışma yasalaşırsa, 10 yıl hapis almış hükümlülerden cezasının yarısını çekenlere tahliye yolu açılacak. Düzenlemeden 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak.

02 Ocak 2026
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Ceza infaz sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hale getirilmesi ve kalıcı olmasını öngören düzenlemeler için düğmeye basıldı. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokrasisi de yeni bir infaz sistemine olan ihtiyacı sık sık gündeme getiriyordu.

İnfazda eşitliğin sağlanması maksadıyla başlatılan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, yapılacak düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını belirterek, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesi nin sağlanacağını dile getiriyor.

AĞIR SUÇA TAHLİYE YOK

AK Parti kaynakları "Adli suçlarda mahkümlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak, kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor" dedi. Aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler sebebiyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının, ceza adaletini zedelediği ifade ediliyor.

YARISINI YATAN ÇIKACAK

Bu nedenle AK Parti'deki genel görüş; infazın yarı oranında uygulanması yönünde ortaya çıktı. Söz konusu formül yasalaşırsa, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak ve halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek.

ANA FORMÜL "İYİ HAL" OLACAK

İnfaz süresinin yarı oranında uygulanması aşamasında Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği iyi hal değerlendirmeleri büyük rol oynayacak. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti de sık sık, bu kurulların objektif değerlendirme yapmadığına yönelik eleştirilerini hükümete iletiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de söz konusu kurullar en önemli başlık olarak yer alıyordu. Bu nedenle AK Parti'nin yapacağı yeni yasal değişikliklerinin ikinci aşamasında, cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik adım atılacak.

UZMANLAR İKNA OLMALI

Bu kapsamda, suçun içeriğine özgü denetim mekanizması getirilecek. Gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog, psikiyatr gibi uzmanların etkinliği artırılacak. Böylece bir hükümlünün gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak. Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme şartlarından yararlanacak.

CEZAEVİ SONRASI TAKİP

Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılacak. Bu durumda olanların topluma ayak uydurmaları için hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek dahil tüm destekler verilecek. Bu kişilerin iş bulması sağlanacak. Mesleki eğitim desteği dahil olmak üzere yeni bir hayat kurmaları ve ıslahlarına yönelik destekler gündeme gelecek.


