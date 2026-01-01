18 ilde okullar yarın da tatil edildi
18 ilde okullar yarın da tatil edildi
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Davut Elhamut (8), hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Davut Elhamut'un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış. Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk. Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

