2 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 00:04
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı Merkez Camisi'nde cuma namazını kılacak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Manisa/13.19/14.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek, Fenerbahçe, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Vitoria-Gasteiz/22.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Karşıyaka-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(İzmir/19.00)