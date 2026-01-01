İstanbul'un bir ilçesinden kar tatili haberi geldi
İstanbul'un bir ilçesinden kar tatili haberi geldi
49 ilde okullar yarın da tatil edildi
49 ilde okullar yarın da tatil edildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılında uygulanacak Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi'ni açıkladı. Yeni tarifeye göre, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut ve ofisler için ekspertiz ücreti 17 bin 622 liraya yükseltildi. Akaryakıt istasyonları, fabrikalar ve AVM gibi büyük nitelikli yapılar için ise ücretler metrekaresine göre 267 bin liraya kadar ulaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 19:36, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 19:35
Yazdır
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin "2026 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları" , Resmi Gazete'nin bugünkü 6. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2026'da brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 17 bin 568 lira ile 24 bin 51 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 22 bin 479 lira ile 42 bin 120 lira arasında uygulanacak.

KONUT, OFİS, BÜROLAR İÇİN YENİ DEĞERLEME ÜCRETİ

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 17 bin 622 liraya çıkarılırken, bu tutar, metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 20 bin 217 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 23 bin 946 ile 55 bin 569 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 97 bin 821 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için ise brüt metrekaresine göre 16 bin 197 lira ile 135 bin 393 lira arasında değişecek.

AVM, HASTANE, OKULDA 21 BİN TL

Değerleme ücreti, plaza, iş merkezi, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 100 metrekareye kadar olanlarda 17 bin 949 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 20 bin 985 lira düzeyinde uygulanacak.

Büyüklüğü 20 bin metrekareyi aşanlarda ise değerleme ücreti 267 bin 759 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için değerleme ücreti olarak 85 bin 113 lira alınacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber