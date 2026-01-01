CİMER'e 2025'te 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı

ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kamu lojmanlarındaki kira artış belli oldu
Kamu lojmanlarındaki kira artış belli oldu
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CİMER'e 2025'te 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 22:18, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 22:16
Yazdır
CİMER'e 2025'te 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı

Başkanlığın NSosyal hesabından, CİMER'in 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bir video paylaşıldı.

CİMER'e geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı belirtilen paylaşımda, 2018'den bu yana yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı."

- Mobil uygulama devreye alındı

Vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri dikkate alınarak 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı anımsatılan paylaşımda, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkanıyla dikkati çeken mobil uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak erişilebilirliği artırdığı vurgulandı.

Paylaşımda, katılımcı demokrasi yaklaşımı doğrultusunda yürütülen analiz ve raporlama faaliyetleri ile gündem oluşturan konuların, vatandaş taleplerinin, görüşlerinin ve şikayetlerin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te CİMER'de 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandığı aktarılan paylaşımda, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişinin katılım sağladığı ifade edildi.

- "Daha hızlı, etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı bir hizmet"

CİMER'in Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" kapsamında iki kategoride ödül aldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kamu sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', kriz yönetimi kategorisinde 'CİMER Deprem Acil' projeleriyle iki prestijli ödüle layık görüldü. Bu başarı CİMER'in kapsayıcı, hızlı ve güvenilir kamu iletişiminde uluslararası ölçekte örnek bir model olduğunu bir kez daha tescilledi. 2026'da CİMER sisteminin yenilenmesi ve yapay zeka entegrasyonu kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalarla sistem verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması, daha hızlı, etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı bir hizmet sunulması amaçlanıyor. Ayrıca 2026'da hayata geçirilecek yoğun eğitim programı ile kullanıcılar nezdinde CİMER'in önemine yönelik farkındalığın artırılması ve cevap kalitesinin yükseltilmesi planlanıyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber