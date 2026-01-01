Bursa'da korku dolu anlar: Kayan araç vatandaşların arasına daldı

Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bir süre sürüklendikten sonra duvara çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla kaydığı ve vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.