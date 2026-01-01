18 ilde okullar yarın da tatil edildi
Kargo firması şube müdürünün öldürülmesinde 2 tutuklama

Adana'da gümrük kaçağı sigara göndermeye çalıştığını fark edip, polise ihbar eden kargo firmasının şube müdürü Kamil Çelik'i (31), çıkan kavgada tabancayla öldüren Mehmet Fırat Yiğit (20) saklandığı evde yakalandı. Kamil bana küfretti" diyen Yiğit ile ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ömer D., tutuklandı.

Haber Giriş : 01 Ocak 2026 15:20, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 15:13
Adana'da gümrük kaçağı sigara göndermeye çalıştığını fark edip, polise ihbar eden kargo firmasının şube müdürü Kamil Çelik'i (31), çıkan kavgada tabancayla öldüren Mehmet Fırat Yiğit (20) saklandığı evde yakalandı. Kargosunun kaybolduğunu öğrenince zararının karşılanması için şubeye gittiğini öne sürüp, "Kolilerin içerisinde hediyelik eşya vardı. Kamil bana küfretti" diyen Yiğit ile ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ömer D., tutuklandı.

Olay, 30 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki kargo firmasının şubesinde meydana geldi. Mehmet Fırat Yiğit, iddiaya göre, içerisinde gümrük kaçağı sigara bulunan koliyi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, polise ihbarda bulundu. Şubeye gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen Yiğit, kargo şubesine giderek Çelik ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla Çelik'i vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından şubeden çıkarak, kaçtı.

'KOLİLERDE HEDİYELİK EŞYA VARDI'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde saklandığı belirlenen Yiğit, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Yiğit, ifadesinde, "Kolilerin içerisinde hediyelik eşya vardı. 10 koliyi, firmaya aracılık eden Ömer D.'ye verdim. Ömer, bir süre sonra kargonun şubede kaybolduğunu söyledi. Şubeye giderek zararımın karşılamasını istedim ancak Kamil bana küfretti" dedi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis, Ömer D.'yi de (46) gözaltına aldı. Ömer D., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fırat Yiğit ile Ömer D. tutuklandı. (DHA)


