Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?

Resmi Gazete'de kararla 7 Ağustos 2023 tarihli ve 7480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlükte olan Ek Mali Yükümlülük uygulamasının 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlükten kaldırılması hükme bağlandı.

Altın ve pırlanta mücevher ithalatında vergi kalktı mı?

Kararın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, altın ve pırlanta gibi mücevher ürünlerinde (GTİP 7113, 7114, 7115; külçe altın 7108), Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler dışından yapılan ithalatta uygulanan yüzde 20'lik ek verginin kaldırıldığı iddia edildi.

Bakanlıktan iddialara yanıt

Söz konusu iddialara Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan'dan yanıt geldi. Kaplan, yapılan düzenlemenin vergi yükünde herhangi bir azalma öngörmediğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu düzenleme ile bahsedilen değerli maden ve mücevherat ürünleninin vergi yükünde bir azalma öngörülmemiş, daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan yüzde 20 oranındaki vergi, aynı oran korunarak İlave Gümrük Vergisi uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ek Mali Yükümlülük adıyla uygulanan vergi kaldırılmış olsa da, aynı yüzde 20 oranındaki vergi bu kez İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam etmektedir; dolayısıyla ithalatçı açısından fiili bir vergi indirimi söz konusu değildir.

İlgili GTİP kapsamındaki ürünlerde ithalatta tahsil edilen yüzde 20 oranındaki mali yükümlülük aynen devam etmekte, yalnızca Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi olarak uygulanmaktadır.

Düzenleme ile amaçlanan; vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın, uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır."

Karar ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik, altın ve mücevher ithalatında uygulanan yüzde 20'lik yükün kaldırılması anlamına gelmiyor. Vergi, Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam edecek. Bu nedenle piyasada dile getirilen "vergi indirimi" yorumlarının gerçeği yansıtmadığı resmi olarak açıklandı.



