5434 kapsamında olan memurların yıl bazında emeklilik müracaatları fayda sağlar mı?

Memurlar, emeklilik dilekçelerini ister 2025 yılının son günlerinde ister 2026 yılının herhangi bir ayının içerisinde emeklilik müracaatlarını yapmaları emekli aylığı açısından bir fark ortaya çıkarmaz, sadece bir defaya mahsus ödeme olan emekli ikramiyesi tutarı açısından fark ortaya çıkarır.

5434 kapsamında olan memurların yıl bazında emeklilik müracaatları fayda sağlar mı?

Soru : İyi günler İstanbul da kamu hastanesinde uzman doktorum. Ocak 1999 göreve başlangıç tarihim. Emeklilik düşünüyorum. 2025 ve 2026 arasında emekli maaşım arasında fark olacak mı? 2025 yılında dilekçe vermem daha mı uygun olur?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 kapsamında olan memurların emeklilik dilekçelerini ister 16 Aralık 2025 tarihinde, ister 1 Ocak 2026 veya 15 Ocak 2026 tarihinde vermeleri, Ocak 2026 tarihinden geçerli olan memur maaş katsayısı artışından yararlanmalarını sağlar.
Ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihi ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınarak emekli aylıkları hesaplanan kişilerin (Yani, 15 Aralık 2025 tarihi itibariyle görev aylığını alıp emekli olanların) emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasında da bu tarihler arasında olan memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanır. Ancak, kişilerin 15 Haziran 2026 tarihi itibariyle görev aylığını aldıktan sonra emekli olmaları halinde ise emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 1 Temmuz 2026 tarihi ile 1 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınır.

Her durumda emekli aylıklarının yükseltilmesi ise, değişen memur maaş katsayısı esas alınarak güncellenir. Emekli aylık tutarlarının hesaplanmasında bir fark ortaya çıkmaz.
Sonuç itibariyle, emekli ikramiyeleri bir defaya mahsus ödeme olduğu için, emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınacak katsayının yüksek olması emekli ikramiyesi tutarının da yüksek olmasını sağlayacaktır. Yani, işçilerde olduğu gibi 2025 yılı içerisinde, 2026 yılı içerisinde, 2027 yılı içerisinde emekli olmanın memurlar açısından herhangi bir avantajlı durumu ortaya çıkarmayacaktır. Belirttiğimiz gibi, ilk aylık bağlamada esas alınan memur maaş katsayısının yüksek oranda artırılması sadece emekli ikramiyesinin tutarının (her halükarda emekli aylıkları yeni katsayı esas alınarak yükseltilmektedir) yüksek olmasını sağlayacaktır.
Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

15 Aralık 2025 görev aylığınızı almış durumda olduğunuz görülmektedir. Bu durumda bugün için emekli olsanız da 2025 ilk yarı yılı için geçerli olan memur maaş katsayısından hem aylık hem de ikramiye hesabından yararlanabileceksiniz.
Şayet, 2025 yılı ilk yarı yılı içerisinde (15 Haziran 2026 tarihine kadar) emekli olmak istemeniz halinde emekli ikramiye tutarınız bu süre için geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanır ve durum yine değişmez. Emekli aylıklarınız ise her durumda yeni katsayıya göre güncellenerek yükseltilir.

Yani, işçi aylıklarının hesaplanma sistemi ile5434 kapsamındaki memur aylıklarının hesaplanma sistemi çok büyük farklılık gösterir, bunun için yıl bazında, yıl sonunda vb. gibi hesap içerisine girilmeden, sadece memur maaş katsayısının yüksek olacağı dönemlerde emeklilik işleminin yapılması sadece emekli ikramiye tutarının bir nebze fazla olmasını sağlayacaktır.

Dolayısıyla, 2026 yılı ilk yarı yılı için geçerli olacak memur maaş katsayısının, muhtemel olarak 2026 yılı ikinci yarı yılı için geçerli olması öngörülen memur maaş katsayısından yüksek olacağı da belli olmaktadır.
Açıklamalarımız bağlamında kararın kendi tasarrufunuzda olduğunu belirtebiliriz.

