Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesinin hangi zamanda verilmesinin daha avantajlı olacağı konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim.

Yapılan hesaplamaya göre 22 Kasım 2021 tarihinde SGK 4-c'li olarak yaşlılık aylığına hak kazanmaktayım. Buna göre, emekliliğe hak ettiğim 22 Kasım 2021 tarihinde mi yoksa ( yeni dönem maaş artışı ve enflasyon farkı alınarak ) 15 Ocak 2022 tarihinden sonra mı başvurmak hem emeklilik ikramiyesi hem de emekli aylığı açısından daha fazla avantaj sağlayacaktır?

Memurların, emeklilik dilekçelerini ister 16 Aralık 2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 veya 15 Ocak 2021 tarihinde vermeleri, Ocak 2021 tarihinden geçerli olan katsayı artışından yararlanmalarını sağlar.

Emeklilik dilekçesini 22 Kasım 2021 tarihinde vermek mi, yoksa 15 Ocak 2022 tarihinde vermek mi, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından avantaj sağlar?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır. Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Aralık maaşını alan bir memur, 16 Aralık'ta veya 1 Ocak'ta emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Ocak tarihine kadar sayılır. Bu hizmet sayılması da memurun 15 Ocak tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Ancak memur 14 Aralık ve daha önceki aylarda emekli olursa, Ocak ayındaki zamlardan yararlanamaz.

Sonuç olarak, 16 Aralık 2021, 1 veya 15 Ocak 2021 tarihlerinde emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

Ancak 15 Aralık 2021 görev maaşını almadan, sadece 15 Kasım 2021 görev aylığını aldıktan sonra emekli olanlar, katsayı artışından sadece emekli aylıkları otomatik olarak katsayı oranında artacağından bundan yararlanır, emekli ikramiyesi tutarının artmasından yararlanamaz.