Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 21:20, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 21:52
H.K. idaresindeki 34 FBC 585 plakalı otomobil, otoyolun Susurluk Ömerköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki yolculardan Hafize Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Özbekistan uyruklu N.M. ise ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.