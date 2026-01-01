18 ilde okullar yarın da tatil edildi
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarındaki eşitsizliğin giderilmesi için 2026 yılında "İntibak Yasası"nın öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Mevcut hesaplama sisteminin her yıl aylıkları düşürdüğünü belirten Ergün, en düşük emekli aylığının net 28 bin 75 TL olan yeni asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve bayram ikramiyelerinin "harçlık" seviyesinden çıkarılarak bir sisteme bağlanmasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 16:25, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 16:25
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak düzenlemesinin uzun yıllardır TÜED'in en önemli talepleri arasında yer aldığını anımsattı.

"Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir." ifadesini kullanan Ergün, bunların 2026 için en önemli talep ve beklentileri olduğunu vurguladı.

TÜED Genel Başkanı Ergün, ayrıca emekli aylıkları ve sosyal ödemelerde norm ve standart birliğinin sağlanması için Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmesi ve alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70 olarak belirlenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

- "Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı"

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren 16 bin 881 lira olarak uygulandığına dikkati çekti.

Ergün, 2025 yılının tüm emekliler için zor bir yıl olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 milyon emeklimiz, en düşük emekli aylığı alıyor. Daha düne kadar milyonlarca emeklimiz 16 bin 881 lirayla hem bir ay boyunca geçinmek hem de birçoğu kirasını ödemek durumundaydı. Yeni yılla birlikte emeklilerimizin gözü kulağı en düşük emekli aylığında yapılacak artışta. TÜED olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Bununla birlikte emekliler arasındaki maaş dengesi dikkate alınıp diğer emeklilerimizin aylıkları da aynı oranda artırılmalı. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı. Bu talebimiz her şeyden önce sosyal devlet olmanın bir gereği olarak hayata geçirilmeli."

- "Bayram ikramiyeleri, bayram harçlığına dönüştü"

Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsatan Ergün, "Rakamların anlamını yitirdiği son yıllarda, emeklilere ramazan ve kurban bayramları için 4 biner lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri günün şartlarında bayram harçlığına dönüştü. Sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığı tutarında olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi uygulamasının da TÜED'in 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazanılmış bir hak olduğuna dikkati çeken Ergün, promosyon miktarının artırılması ve rakamın adil bir artış sistemine endekslenmesi gerektiğini söyledi.

