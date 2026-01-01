Ankara'da haraç çetesine operasyon: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet yürüten haraç çetesine yönelik çalışma yürüttü. Sahiplerinden yüklü miktarda para isteyerek iş yerlerine çökmeye çalışan şüphelilerin, ilk etapta müştekilerin evlerine tehdit içerikli not kağıdı ile uzun namlulu tüfek mermisi bıraktıkları ve sonrasında da iş yerini kurşunladıkları belirlendi. 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' suçlarını işledikleri tespit edilen M.G., F.G., F.A., İ.D. ve suça sürüklenen çocuk D.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.