Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı

Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

