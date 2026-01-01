18 ilde okullar yarın da tatil edildi
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Çatak ilçesinde çığ felaketi! 76 yaşındaki Gülnaz Bitik kurtarılamadı. Mahallelerde tahliye ve yoğun karla mücadele sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 14:50, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 14:56
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalıp yaralı olarak kurtarılan Gülnaz Bitik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Bitik, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kar altından çıkarılarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Bitik, hayatını kaybetti.

İlçede Kaymakam Kadir Kılıç başkanlığında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir ve Çatak belediyelerine bağlı ekipler, okulların bahçelerindeki karı temizleyerek araçların buralara götürülmesini sağladı.

Karla mücadele ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokağı'ndaki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

"Şu anda kar altında kimse yok"

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla riskli görülen bazı evlerin tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kar altında kalan kimse yok ancak ekiplerimiz her türlü riske karşı tedbirlerini alıyor. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda kar altında kimse yok. Her türlü olasılığa karşı ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor."


