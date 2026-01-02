2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
BYD elektrikli araç satışında Tesla'yı geride bırakmaya hazırlanıyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olma yolunda ilerliyor. Bu gelişme, BYD'nin yıllık satışlarda Amerikalı rakibini ilk kez geçmesi anlamına gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 08:48, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 09:57
Perşembe günü BYD tarafından yapılan açıklamada, bataryalı otomobil satışlarının geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 28 artarak 2,25 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Toplam satış verilerini bugün ilerleyen saatlerde açıklaması beklenen Tesla için paylaşılan analist tahminleri ise şirketin 2025 yılı genelinde yaklaşık 1,65 milyon araç sattığına işaret ediyor.

Tesla için zorlu bir yıl

Amerikan firması, yeni modellerin beklenen ilgiyi görmemesi, Musk'ın siyasi faaliyetlerine yönelik huzursuzluk ve Çinli rakiplerin artan rekabeti nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi.

Tesla, satışlarını artırmak amacıyla ekim ayında en çok satan iki modelinin daha düşük fiyatlı versiyonlarını ABD pazarına sundu. Şirket, rekabet gücünü korumak için yeni ve uygun fiyatlı seçenekleri piyasaya sürmekte yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, rekor kıran bir ödeme paketini güvence altına almak için önümüzdeki on yıl içinde Tesla'nın satışlarını ve piyasa değerini önemli ölçüde artırmakla görevlendirildi.

Kasım ayında hissedarlar tarafından onaylanan anlaşma, Musk'ın 1 trilyon dolara kadar ödeme almasını sağlayabilir. Anlaşmanın bir parçası olarak Musk'ın önümüzdeki on yıl içinde bir milyon insansı robot satması da gerekiyor.

Musk'ın diğer girişimleri ve Tesla üzerindeki etkisi

Tesla'nın satışları, Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki rolüne yönelik tepkilerin ardından 2025'in ilk üç ayında düşüş göstermişti.

Musk'ın sosyal medya platformu X, roket şirketi SpaceX ve tünel kazma şirketi Boring Company gibi diğer iş çıkarlarının yanı sıra hükümetteki görevleri, bazı yatırımcıların Musk'ın Tesla'ya yeterince odaklanmadığını savunmasına neden oldu. Musk, o tarihten bu yana hükümetteki rolünü önemli ölçüde azaltacağına dair söz verdi.

BYD'nin küresel yükselişi

BYD'nin son yıllardaki hızlı büyümesine rağmen, satış artış hızı 2025 yılında son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Shenzhen merkezli şirket, kilit pazarı olan Çin'de XPeng ve Nio gibi elektrikli araç üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor. Buna rağmen BYD, sunduğu uygun fiyatlarla küresel bir güç olmaya devam ediyor.

Birçok ülkenin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen şirketin Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerindeki genişlemesi sürüyor.

BYD, ekim ayında İngiltere'nin Çin dışındaki en büyük pazarı haline geldiğini duyurdu. Şirketin İngiltere'deki satışları, Seal U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonuna gelen yoğun taleple eylül ayı sonuna kadar olan bir yıllık süreçte yüzde 880 oranında artış gösterdi.

