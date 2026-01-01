152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Yaşam

Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!

Türk Hava Yolları ve AJet, Doğu ile Güneydoğu'daki kötü hava şartları yüzünden 1 Ocak'ta toplam 114 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
01 Ocak 2026
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!

Türk Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak'ta Doğu bölgelerine bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir.
Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sefer iptallerini açıklayan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir.
Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" dedi.


