Kabine üyelerinden Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım

18 ilde okullar yarın da tatil edildi
18 ilde okullar yarın da tatil edildi
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine üyelerinden Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin, NSosyal hesaplarından "Gazze Çağrısı" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 16:18, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 16:19
Yazdır
Kabine üyelerinden Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk sabahında Filistin'e destek için yüz binlerce vatandaşımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluştuk. Gazze'de yaşanan katliamlara hep birlikte 'dur' dedik, insanlığın vicdanı olduk. Türkiye olarak her zaman mazlumların, adaletin ve hakkaniyetin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. İşgalci İsrail'in zulmü son bulup Filistin özgür oluncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Sinmiyoruz, susmuyoruz. İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin sesiyiz." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "İstanbul, Gazze'nin sesi oldu. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şunları kaydetti:

"Yükselen ses, insanlığın sesidir, insanlığın onurudur, insanlığın vicdanıdır. Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu. Ve dedik ki, 'Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.' Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yılın ilk günü Gazze halkının haklı direnişi için İstanbul'dan yükselen bu ses, insanlığın ortak vicdanıdır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da haksızlığa uğrayan mazlum Gazze halkının yanında yer alacak, bu zalimliğe 'dur' diyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın ilk gününde zulme karşı sessiz kalmayan, vicdanın sesi olan binlerce vatandaşımızla birlikte, kardeşlerimizin çağrısına umutla karşılık vermek ve Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya duyurmak için omuz omuza yürüdük. Gazze'de insanlar, kendi topraklarında yaşam mücadelesi verirken en temel hakları olan sağlık, gıda ve barınmadan mahrum bırakılıyor. Bizler, insan hayatını ve onurunu her şeyin üzerinde tutan iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak biliyoruz ki bugün Gazze'nin en büyük ihtiyacı, insanlığın ortak vicdanıdır. Dünyanın sessiz kaldığı yerde susmuyor, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dün olduğu gibi bugün de karşı duruyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber