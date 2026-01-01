İstanbul'un bir ilçesinden kar tatili haberi geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı

Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 21:10, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 21:32
Yazdır

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

