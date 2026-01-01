18 ilde okullar yarın da tatil edildi
18 ilde okullar yarın da tatil edildi
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının son tüketici fiyat endeksini paylaştı. Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,23 artarken, yıllık enflasyon %37,68 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında en yüksek fiyat artışı %3,24 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken; giyim, ayakkabı ve ulaştırma gruplarında mevsimsel ve piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat düşüşleri kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 15:51, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 15:53
Yazdır
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası, Aralık ayı Tüketici Fiyat İndeksi'ni açıkladı.

2025 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat

İndeksi aylık artışı yüzde 1,23 olarak gerçekleşti.

2024 Aralık ayına göre 2025 Aralık ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın

aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 37,68 olarak

oluştu.

2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Lokanta ve Oteller harcama

grubunda yüzde 3,24, Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda

yüzde 2,25, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00, Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90, Gıda ve

Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 1,38,

Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,

Eğitim harcamaları grubunda 0,09 artış, Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, Ulaştırma

harcamaları grubunda yüzde - 0,69 azalış izlendi.

İstanbul'da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Lokanta ve Otel harcamaları grubunda piyasa

koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, Sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı

yapılan fiyat düzenlemeleri, Konut, Ev Eşyası ve Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı

ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel

etkisinin devam etmesi ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları ile Ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa

koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Aralık ayında en yüksek grup artışı Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek grup azalışı ise Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (-0,77) izlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber