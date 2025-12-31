Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!

Hastane muayene ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte muayene katılım payları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene ücreti 26 TL'ye, özel hastanelerde ise 60 TL'ye yükseldi.

Reçete ve İlaç Katılım Paylarında Artış

Yeni düzenlemeyle birlikte ilaç katılım paylarında da artış yapıldı:

Reçetede yer alan ilk 3 ilaç için ödenen 3 TL , yüzde 25,33 artışla 3,76 TL'ye çıktı.

için ödenen , yüzde artışla çıktı. 4'üncü ilaçtan itibaren her kutu için alınan 1 TL, yüzde 25 artışla 1,25 TL oldu.

Öte yandan, aile hekiminden sevkli olarak hastaneye başvuran vatandaşlar, muayene ücretinin yarısını ödeyecek.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yapılan artışın hem vatandaşlar hem de eczacılar açısından ciddi sorunlara yol açacağını belirtti.

Saydan, "Eczacılar olarak zaten muayene ücreti tahsilatı nedeniyle vatandaşla karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi artan rakamlarla bu durum daha da zorlaşacak" dedi.

Eczaneler Tahsilat Merkezi Değil

Eczacıların en büyük itiraz noktalarından biri ise muayene ücretlerinin eczaneler aracılığıyla tahsil edilmesi. TEİS Genel Başkanı Saydan, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş haklı olarak bize 'Beni sen mi muayene ettin?' diye soruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerin tahsil etmesi gereken ücretleri eczacılara tahsil ettiriyor. Biz tahsildar değiliz."Saydan, devlet hastanelerinde vezneler bulunmasına rağmen yaklaşık 30 bin eczanenin fiilen tahsilat noktası haline getirildiğini belirterek, bu uygulamanın hem eczacıyı hem de vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Bu Uygulamadan Vazgeçilmeli

Eczacılar, muayene ve ilaç katılım paylarının eczaneler üzerinden tahsil edilmesi uygulamasının kaldırılmasını talep ederken, SGK'ya çağrıda bulunarak sistemin yeniden düzenlenmesini istiyorlar.