'251 binden fazla eser bilimsel yöntemlerle korundu'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin konservasyon ve restorasyon alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bugüne kadar 251 binden fazla eserin bilimsel yöntemlerle korunarak kültür hayatına kazandırıldığını açıkladı.

'251 binden fazla eser bilimsel yöntemlerle korundu'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Konservasyon Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda yapılan yatırımların Türkiye'yi arkeoloji ve kültürel miras alanında uluslararası ölçekte güçlü bir konuma taşıdığını vurguladı.

Konservasyon laboratuvarlarında hem ekip hem de ekipman açısından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy, "Bunun somut sonucu olarak, bu merkezlerde bugüne kadar 251 binden fazla eser restore edilerek kültür hayatımıza kazandırıldı. Bugün ülkemiz, dünyadaki sayılı büyük ve hızlı üretim kapasitesine sahip konservasyon merkezlerinden birine sahiptir" ifadelerini kullandı.

- 11 Laboratuvar, 281 uzman, malzemeye özgü çalışma

Ersoy, Türkiye'nin sahip olduğu teknik altyapı ve uzman insan kaynağının birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Pek çok ülkeden uzman ekipler, eğitim almak ve deneyim paylaşmak için laboratuvarlarımızı tercih ediyor. Bu durum, ülkemizi arkeoloji ve kültürel mirasın korunması alanında uluslararası düzeyde ayrı bir noktaya taşıyor" açıklamasında bulundu.

Laboratuvarların yalnızca restorasyon çalışmalarıyla sınırlı kalmadığının altını çizen Ersoy, aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede de bilimsel veri ve teknik analizlerle kritik bir rol üstlenildiğini bildirdi.

Konservasyon altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Bakan Ersoy, Genel Müdürlük bünyesinde 11 aktif laboratuvarın bulunduğunu ve 281 uzman personelle hizmet verildiğini aktardı.

"Kazılardan çıkan eserler, sergilenene kadar birçok bilimsel işlemden geçiyor" diyen Ersoy, ahşap, taş, metal, bronz ve tekstil gibi farklı malzemeler için ayrı uzman ekiplerin görev yaptığını, müdahale yöntemlerinin laboratuvar analizlerine göre belirlendiğini kaydetti.

- Atatürk'ün kişisel eşyaları da bu merkezde korundu

Bakan Ersoy, tekstil konservasyonu çalışmalarına da değinerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evde sergilenen kişisel eşyalarının da bu laboratuvarda titizlikle korunduğunu belirtti.

Ersoy, laboratuvarların her türlü malzemeye müdahale edebilecek teknik yeterliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ün ailesine ait kişisel eşyalar, Cumhuriyet Müzemizde geçici olarak sergilendikten sonra burada bakım ve onarımları yapılarak yeniden Selanik'teki Atatürk Evi'ne gönderildi." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı faaliyetlerinin de hızla arttığını belirten Bakan Ersoy, "Bugün 256 noktada kazı çalışması yürütüyoruz. Artan kazı bütçeleriyle, son 60 yılda yapılan çalışmaları önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yoğunluk, konservasyon kapasitemizi daha da güçlendirmemizi zorunlu kılıyor" dedi.

Bakan Ersoy, sahada ve laboratuvarlarda görev yapan tüm uzmanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin kültürel mirasını bilimsel yöntemlerle koruma ve geleceğe aktarma kararlılığının artarak süreceğini kaydetti.

