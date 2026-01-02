Diyarbakır'da atık tankerine gizlenmiş 32 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayda kullanılan çekici ve tankere de el konuldu.

Ekipler tarafından teknik cihazlarla yapılan kontrollerde tanker içerisinde oldukları anlaşılan düzensiz göçmenlerin insanlık dışı koşullardaki özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine bir çekiciye bağlı atık tankeri durduruldu.

