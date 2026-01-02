İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki şüpheliden markete silahlı saldırı
İstanbul Arnavutköy'de zincir market şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 07:58, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 08:17
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde 14 yaşındaki M.A.D. isimli şüpheli, motosikletle zincir market şubesinin önüne geldi.
Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı.
Saldırı sonucu yaralanan olmazken marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A.D., yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.