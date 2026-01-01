Semicek 1 milyon TL'lik sorudan çekildi

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı olan şarkıcı Semicenk, 1 milyon TL değerindeki soruya geldi. TasteAtlas'ın 2025 tatlı listesiyle ilgili soru sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dünkü bölümünde büyük ödül için heyecan doruktaydı. Programa yarışmacı olarak katılan ünlü şarkıcı Semicenk, tüm soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik son soruya kadar geldi ancak bu soruyu cevaplamayarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

TasteAtlas sorusu

Milyon TL'lik, "Gastronomi platformu TasteAtlas'ın 2025'te hazırladığı 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir?" sorusunda seçenekler şöyleydi:

"Gaziantep Baklavası,

Antakya Künefesi,

Fıstıklı Sarma,

Fıstıklı Dondurma."





Semicenk, yanıt veremeyeceğini belirterek yarışmadan çekilince yarışmacı 500 bin TL ödülle ayrıldı.

Sorunun doğru yanıtı Antakya Künefesi oldu.

Semicenk'in soruyu yanıtlamadan yarışmadan çekilmesine sosyal medyadan yorumlar geldi.



