Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
40 ilde okullar yarın da tatil edildi
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Isınmayla birlikte kar erimesi kaynaklı çığ riskine karşı uyarıda bulunan uzmanlar, 10 gün boyunca önemli bir yağış beklenmediğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 18:28, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 18:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haftalık ve uzun vadeli hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, yurdu etkisi altına alan ve özellikle iç ve doğu kesimlerde termometrelerin sıfırın altında rakamları görmesine neden olan Sibirya kökenli soğuk hava kütlesi Türkiye'yi terk ediyor.

Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artışa geçecek olan hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren tüm illerde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise dondurucu soğukların kırılacağı, ancak yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde gece ayazının etkisini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Üç büyük şehirde hava durumu

İstanbul'da hafta başından itibaren kademeli olarak artan sıcaklıkların 14-15 derece bandına çıkması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte, yağış beklenmiyor.

Başkent Ankara'da, gece saatlerinde sıfırın altında seyreden sıcaklıklar, gündüz vakitlerinde 9-10 derecelere kadar yükselecek. Başkentte dondurucu soğuklar yerini güneşli ve açık bir havaya bırakacak.

Bahar havasının yaşanacağı İzmir'de sıcaklıkların 17-18 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

"Çığ ve buzlanma riskine dikkat"

Sıcaklık artışıyla birlikte Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için kritik uyarılarda bulundu. Kar örtüsünün hızlı erimesiyle oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde görülebilecek pus ve sis hadisesinin ulaşımda aksamalara neden olabileceği hatırlatıldı.

Yağış azalıyor

Uzun vadeli tahminlerde, önümüzdeki 10 günlük süreçte Türkiye genelinde önemli bir yağış sistemi beklenmiyor. Yüksek basınç merkezinin etkisiyle yurdun büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, bu durumun da tarımsal faaliyetler ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları güncel hava tahmin raporlarını takip etmeleri konusunda uyarırken, sıcaklık artışının yalancı bahar etkisi yaratabileceğini, kış mevsiminin henüz sona ermediğini de hatırlattı.

