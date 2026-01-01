Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haftalık ve uzun vadeli hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, yurdu etkisi altına alan ve özellikle iç ve doğu kesimlerde termometrelerin sıfırın altında rakamları görmesine neden olan Sibirya kökenli soğuk hava kütlesi Türkiye'yi terk ediyor.

Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artışa geçecek olan hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren tüm illerde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise dondurucu soğukların kırılacağı, ancak yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde gece ayazının etkisini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Üç büyük şehirde hava durumu



İstanbul'da hafta başından itibaren kademeli olarak artan sıcaklıkların 14-15 derece bandına çıkması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte, yağış beklenmiyor.

Başkent Ankara'da, gece saatlerinde sıfırın altında seyreden sıcaklıklar, gündüz vakitlerinde 9-10 derecelere kadar yükselecek. Başkentte dondurucu soğuklar yerini güneşli ve açık bir havaya bırakacak.

Bahar havasının yaşanacağı İzmir'de sıcaklıkların 17-18 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

"Çığ ve buzlanma riskine dikkat"



Sıcaklık artışıyla birlikte Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için kritik uyarılarda bulundu. Kar örtüsünün hızlı erimesiyle oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde görülebilecek pus ve sis hadisesinin ulaşımda aksamalara neden olabileceği hatırlatıldı.

Yağış azalıyor



Uzun vadeli tahminlerde, önümüzdeki 10 günlük süreçte Türkiye genelinde önemli bir yağış sistemi beklenmiyor. Yüksek basınç merkezinin etkisiyle yurdun büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, bu durumun da tarımsal faaliyetler ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları güncel hava tahmin raporlarını takip etmeleri konusunda uyarırken, sıcaklık artışının yalancı bahar etkisi yaratabileceğini, kış mevsiminin henüz sona ermediğini de hatırlattı.