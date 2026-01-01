Türkiye, 2026 yılına farklı kentlerde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerin sevinciyle girdi.

Trabzon

Trabzon'da, 2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi. Aileleri hastanede ziyaret eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bebeklere çeşitli hediyeler ve Trabzonspor forması hediye etti.

Adana

2026'nın ilk bebeği Adana'da dünyaya geldi. Nida Gökçe ve Ömer Tabur çiftinin oğlu Poyraz, yılın ilk dakikalarında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu.

Ailenin ilk çocuğu olan Poyraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya

Konya'da yeni yılın ilk iki bebeği bir dakika arayla doğdu. Dr. Ali Kemal Belviranlı Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerden biri Elif adını aldı. Aileler Vali İbrahim Akın tarafından ziyaret edildi.

Elazığ

Elazığ'da 2026'nın ilk bebekleri Zeynep Hüma, Ahsen, Deniz ve Arel oldu. Vali Numan Hatipoğlu aileleri ziyaret ederek bebeklere altın taktı.

Malatya

Malatya'da yılın ilk bebeği Muhammed Ali, saat 00.08'de dünyaya geldi. Dört kızdan sonra erkek çocuk sahibi olan aile, yeni yılı "mucize" olarak tanımladı.

Bursa

Bursa Şehir Hastanesi'nde 2025'in son bebeği Yakup Ali, 2026'nın ilk bebeği ise Alparslan oldu. Kent protokolü aileleri ziyaret ederek bebeklere hediyeler verdi.

Van

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen yılın ilk bebeğine Mert Buğra ismi verildi. Kaymakam Murat Karaloğlu aileyi ziyaret ederek çeyrek altın taktı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin kızları Elif Ada, 2026'nın ilk bebeği olarak dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt

Siirt'te 2025'in son bebeği saat 21.31'de dünyaya geldi. Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Osmaniye

Osmaniye'de yılın ilk bebeği Elin oldu. Nour Alhosi-Mahir çiftinin beşinci çocuğu olan Elin, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde doğdu.

İstanbul

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Sarıyer'de dünyaya gelen Arya ve Hümeyra isimli bebekler aileleriyle birlikte tebrik edildi.

Sağlık Bakanı'ndan ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebekleri ile 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası'nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Memişoğlu, hastane personelleriyle selamlaşarak yeni yılını kutladı, yeni doğan bebekler hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aileleri ziyaret eden Memişoğlu, bebekleri kucağına aldı, anneleri tebrik etti.



