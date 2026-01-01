152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
İstanbul'da 400'den fazla STK'nın katılımıyla düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü'nde 520 bin kişi bir araya geldi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, "İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmalıdır. Gazze'nin inşası bu tazminatla yapılmalıdır. Mücadelemizi Gazze, Kudüs Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Haber Giriş : 01 Ocak 2026 10:48, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 10:52
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı. Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Gazze için toplanan kalabalığın sokaklara sığmadığını kaydeden Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da güçlü bir sesle Gazze'nin kurtuluşuna nasıl katkı sağlarız, dünyaya sesimizi nasıl duyururuz bunun gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır. Dünyada çok büyük bir uyanış olmuştur. Biz bunu esnetmeden sıkı tutmaya devam edeceğiz ve inşallah Gazze'nin kurtuluşunu beraber görmüş olacağız."

Öte yandan destek yürüyüşüne 520 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

"MÜCADELEMİZ GAZZE, KUDÜS VE MESCİDİ AKSA ÖZGÜR OLANA KADAR SÜRECEK"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, "İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmalıdır. Gazze'nin inşası bu tazminatla yapılmalıdır. Mücadelemizi Gazze, Kudüs Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz." dedi.

"GAZZE'DE YAŞANALAR SAVAŞ DEĞİL, SİSTEMATİK BİR SOYKIRIMDIR"

Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları şöyle:

Rabbim bu millet için gecesini gündüzüne katarak çalışan başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimize güç kuvvet versin.

Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla çocuklarıyla yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldı bir soykırımdır.

"SOYKIRM YALNIZCA ON BİNLERCE TON BOMBA İLE YAPILMIYOR"

Bu soykırım yalnızca on binlerce ton bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla yapılıyor bu soykırım susuzluk yapılıyor soğukla yapılıyor. İnsani yardımların engellenmesi ile yapılıyor. Bugün Filistin'de kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkandan yoksun insanlar var. Ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek isteyerek ve hatta zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var.

"NETANYAHU EŞKIYASINI RABBİMİZ KAHHAR İSMİ ŞERİFİ İLE KAHRU PERİŞEN EYLESİN"

Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını Rabbimiz Kahhar ismi şerifi ile kahru perişan eylesin. Sivillerin hedef alınması, orantısız güç kullanılması açık savaş suç unsurudur. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir. Bunlar bir çatışma değildir, devlet gücü ile inşa edilen modern bir yok etme siyasetidir.

"BU AYRIMI MUHAKKAK YAPMALIYIZ"

Bir ayrımı muhakkak yapmalıyız. Müslüman Türk milleti olarak bugün Galata Köprüsü'nde toplanmış olan insanlık ittifakının üyeleri olarak meselemiz bir dinle değil meselemiz bir halkla değil peygamberimizin bize örneklerinin bizi getirdiği noktada o günden bugüne hiçbir Müslüman hükümdar yoktur ki milletini şu dinin mensubu bu dinin mensubu diye ayırt etsin.

"GAZZE'YE EN ÇOK YARDIM ULŞATIRAN ÜLKE OLDUK"

İsrail, savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmalıdır. Gazze'nin inşası da İsrail'in vereceği tazminatla yapılmalıdır. İsrail tarafından silahlandırılan yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef almaktadır ve bu birbirinden kopuk değildir. Filistin'in toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz. Bu soykırım sürecinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye herkes takip etti.

Türkiye artık güçlü bir Türkiye. Ticaretin devam ettiği yalanlarının aksine, lehimize olmasına rağmen İsrail ile ticareti kestik. Gazze'ye en fazla yardımı ulaştıran ülke olduk. Korkmadan Hakkı'ı haykırdık. Bu milletin tarihinden gelen bir duruştur. Bizim milliyetçiliğimiz zulme karşı dik durma anlayışıdır.

"BOYKOTLA ZULMÜN DEVAM ETMESİNE DUR DİYECEĞİZ"

Şimdi mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Zulüm sadece silahla değil para akışıyla sürüyor. Boykotla zulmün devam etmesine dur diyeceğiz. Burada bulunan sizler, insanlığın vicdan tarafında saf tuttunuz. Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutturmayacağız. Biz mücadelemizden Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz inşallah. Barışın güvercini olan milletimiz, gerektiğinde savaşın kartalı olmaktan geri durmamıştır, durmayacaktır


