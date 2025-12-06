Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 20:07, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 20:09
Sivas'ın Zara ilçesinde yoldan çıkan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 7 jandarma ve 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Nasır köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Sivas Valiliği kazaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "06.12.2025 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Sivas ili Zara İlçesi D-200 kara yolu Tepeköy köyü mevkisinde, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halinde bulunan Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otobüsün, sürücü R.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkması sonucu tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7, Adalet Bakanlığı'na bağlı 2 personel yaralanmış ve yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, kazaya karışan ring aracında herhangi bir mahkümun bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaralı personelimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

