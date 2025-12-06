Ülke genelindeki operasyonlarda 154 firari hükümlü yakalandı
Ülke genelindeki operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 21:14, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 21:15
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, ülke genelinde 21 Kasım-5 Aralık tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.
Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 firari hükümlü yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.