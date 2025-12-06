Önce alkışladı sonra dava açtı: Düğünlerinde şarkı söyleyen çiftten Ankaralı Coşkun'a uzlaşma çağrısı

İzmir'de yaşayan müzik tutkunu Hasan ve Öznur Başkaya çifti, 2023 Haziran ayında dünya evine girdikleri düğünde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını seslendirdi. Çiftin performansı, düğün anlarını paylaşan sosyal medya hesaplarında geniş yankı uyandırdı. Özellikle düğün sayfalarında paylaşılan videolar milyonlarca kişiye ulaştı.

Sanatçıdan telif talebi

Eser sahibi Coşkun Direk, videoların yayılması üzerine çifte dava açtı ve uzlaşma için 300 bin lira talep etti. Hasan Başkaya, "Kendi hesabımda bin 500 beğeni aldık ama diğer hesaplarda milyonlara ulaştı. Maddi kazanç sağlamadık ve telif için izin istedik, olumlu yanıt alamadık" dedi. Başkaya, daha önce Coşkun'un videoyu tebrik ettiğini ancak kısa süre sonra davayı başlattığını ifade etti.

Hasan Başkaya, "Biz maddi çıkar gözetmeden şarkıyı söyledik. Hala Ankaralı Coşkun'u çok seviyoruz ve onunla birlikte şarkıyı söyleyip klip çekmeyi öneriyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu. Çift, telif yasalarının amatör performanslar için yeterince açık olmadığını ve durumun tüm müzisyenleri ilgilendirdiğini vurguladı.