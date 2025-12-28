150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri son 5 ay içinde Denizli ve çevre illerde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmada İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu'da 19 kişiyi gözaltına aldı. 31 adreste yapılan aramada birçok dijital materyale de el konulurken, hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 10:18, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 10:19
Yazdır
150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya farklı illerde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında, son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüphelinin yakalandıklarını ve bu organize suç örgütü üyelerinin işleyeceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini belirtti. Yapılan operasyonlar kapsamında zanlıların 42'si tutuklanırken 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında son 5 ay içinde Denizli ve çevre illerde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmada İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 31 ayrı adreste yapılan başarılı operasyonlar neticesinde 19 şüpheli şahsın kaçmasına fırsat verilmeden yakalanmaları sağlandı. Hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi. Toplamda yaklaşık 150 milyon çalan hırsızların suç örgütü kurdukları, Türkiye genelinde birçok ilde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber